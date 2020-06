Το NBA θέλει να ξεκινήσει και πάλι η σεζόν στο τέλος του Ιουλίου, αλλά τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν στους παίκτες, έδειξαν 16 από αυτούς θετικούς στον κορονοϊό, δημιουργώντας έντονη ανησυχία.

Το πλάνο του NBA περιλαμβάνει τον… αποκλεισμό των παικτών στις εγκαταστάσεις της Ντίσνεϊ στο Ορλάντο, αλλά κανείς δεν ξέρει ακόμη πόσοι από αυτούς θα δώσουν τελικά το “παρών”, τόσο λόγω των διαδηλώσεων στις ΗΠΑ, όσο και εξαιτίας του φόβου για τον κορονοϊό.

Με τα πρώτα τεστ σε 302 παίκτες να βγάζουν μάλιστα 16 από αυτούς θετικούς στον ιό, η ανησυχία έχει μεγαλώσει και στην πλευρά των διοργανωτών, ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των 16 είναι οι Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), Μάλκολμ Μπρόγκντον (Πέισερς), Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ (Χιτ), τρεις παίκτες των Κινγκς και δύο παίκτες των Σανς.

16 NBA players out of 302 tested have tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/Xytjb4P8Jw