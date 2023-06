Οι Μαϊάμι Χιτ ηττήθηκαν με 104-93 από τους Ντένβερ Νάγκετς στο πρώτο παιχνίδι των τελικών του NBA, έχοντας παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να καλείται να σχολιάσει το γεγονός στη συνέντευξη Τύπου.

Με μόλις 2 εκτελεσμένες βολές στον τελικό, οι Μαϊάμι Χιτ έγραψαν αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του NBA, την ώρα που οι Ντένβερ Νάγκετς πήγαν 20 φορές στη γραμμή των βολών. Η μεγάλη διαφορά έφερε και ερώτηση στον Αντεμπάγιο, ο οποίος απέφυγε όμως να απαντήσει, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

«Αν πω κάτι, θα πάρεις εσύ το πρόστιμο;», απάντησε χαρακτηριστικά ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ, αλλά έδειξε και την απόγνωσή του για το γεγονός.

Reporter: “Bam, I promise I’m not trying to get you fined… 2 foul shots to 20. It doesn’t seem like you guys are complaining about the officiating?”



Bam Adebayo: “If I do say something, will you take the fine?”



“A portion of it.”



“We can’t even get into that. We can’t let… pic.twitter.com/YQICSpTJ8l