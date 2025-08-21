Άντερλεχτ – ΑΕΚ live ο αγώνας των δυο ομάδων στις Βρυξέλλες για τα playoffs του Conference League

Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν τη League Phase του Conference League και έχει μπροστά της το σημαντικό «εμπόδιο» της Άντερλεχτ. Η Ένωση θέλει το θετικός αποτέλεσμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να πάει στην OPAP Arena σε μια εβδομάδα και να πάρει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Δεν έχει πάρει όμως ποτέ νίκη κόντρα στη βελγική ομάδα.