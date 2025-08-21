Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν τη League Phase του Conference League και έχει μπροστά της το σημαντικό «εμπόδιο» της Άντερλεχτ. Η Ένωση θέλει το θετικός αποτέλεσμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να πάει στην OPAP Arena σε μια εβδομάδα και να πάρει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Δεν έχει πάρει όμως ποτέ νίκη κόντρα στη βελγική ομάδα.
Άντερλεχτ – ΑΕΚ live ο αγώνας των δυο ομάδων στις Βρυξέλλες για τα playoffs του Conference League
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Στα αποδυτήρια βρίσκονται οι δυο ομάδες
Οι φίλαθλοι της Ένωσης έχουν εδώ και ώρα πάρει τη θέση τους στο “Lotto Park”
Τις έξι φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δυο ομάδες, η Ένωση «μετράει» τρεις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, με την Άντερλεχτ να έχει 13-6 γκολ υπέρ της
Στα της… παράδοσης των αγώνων της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, η Ένωση δεν έχει νικήσει ποτέ την ομάδα του Βελγίου.
Η Άντερλεχτ του Μπέσνικ Χάσι (σ.σ. παλιού προπονητή του Ολυμπιακού) έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό. Πέρα από τις προκρίσεις που πήρε σε δυο προκριματικές φάσεις της διοργάνωσης, έχει δώσει και τέσσερα ματς πρωταθλήματος.
Η… νέα ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε δυο προκριματικούς γύρους. Οι προκρίσεις της κόντρα σε Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού την έφτασαν μέχρι τα playoffs της διοργάνωσης και τώρα θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή φάση ομίλων μετά από δυο χρόνια.
Από τους 40 προσαχθέντες, μόνο ένας κρατείται, γεγονός που σημαίνει ότι για την περίπτωσή του θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία. Οι υπόλοιποι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ.
Τις προηγούμενες ώρες εκτυλίχθηκαν άσχημα σκηνικά στο κέντρο των Βρυξελλών, με την επίθεση της βελγικής αστυνομίας στους φίλους της Ένωσης κοντά στην “Grand Place”.
Στο γήπεδο βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος
Βοηθοί του είναι οι Αλέξις Οζέ και Ορελιέν Ντρουέ. Τέταρτος ορίστηκς ο Τομάς Λεονάρ. Στο VAR βρίσκονται οι Μπενουάτ Μιλό και Ρομέν Λισόργκ.
Διαιτητής του αγώνα ο Γάλλος Γερόμ Μπρισάρντ. Στο ματς θα έχουμε κανονικά VAR
H ενδεκάδα της Άντερλεχτ (4-3-3): Κόουσεμανς - Μααμάρ, Χέι, Κανά, Αουγκούστινσον - Ντε Κατ, Γιανσάνα, Ουέρτα - Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι.
Στον πάγκο οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Ελίασον, Μάνταλος, Γιόβιτς και Πιερό
Κάτω από την εστία θα ξεκινήσει ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Ο Μαρίν θα έχει δίπλα του τον Λιούμπισιτς στη δυάδα του κέντρου, με τους Κοϊτά - Κουτέσα να καλύπτουν τις πτέρυγες. Τέλος, ο Γκατσίνοβιτς θα βρεθεί πίσω από τον προωθημένο Ζίνι.
Ο Μάρκο Νίκολιτς αλλάζει τον σχηματισμό της ΑΕΚ και από το 4-4-2 με ρόμβο, παρατάσσει την Ένωση στο “Lotto Park” με 4-2-3-1.
Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την περσινή αποτυχημένη της προσπάθεια και τον σοκαριστικό αποκλεισμό από τη Νόα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ