Άντερλεχτ – ΑΕΚ live ο αγώνας των δυο ομάδων στις Βρυξέλλες για τα playoffs του Conference League

Η Ένωση θέλει θετικό αποτέλεσμα στο Βέλγιο ενόψει της ρεβάνς στην OPAP Arena
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Conference League
1ος αγώνας για τα playoffs
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν τη League Phase του Conference League και έχει μπροστά της το σημαντικό «εμπόδιο» της Άντερλεχτ. Η Ένωση θέλει το θετικός αποτέλεσμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να πάει στην OPAP Arena σε μια εβδομάδα και να πάρει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Δεν έχει πάρει όμως ποτέ νίκη κόντρα στη βελγική ομάδα.

20:57 | 21.08.2025

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

20:56 | 21.08.2025

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:50 | 21.08.2025

Στα αποδυτήρια βρίσκονται οι δυο ομάδες

20:50 | 21.08.2025

Οι φίλαθλοι της Ένωσης έχουν εδώ και ώρα πάρει τη θέση τους στο “Lotto Park”

20:49 | 21.08.2025

Τις έξι φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δυο ομάδες, η Ένωση «μετράει» τρεις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, με την Άντερλεχτ να έχει 13-6 γκολ υπέρ της

20:49 | 21.08.2025

Στα της… παράδοσης των αγώνων της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, η Ένωση δεν έχει νικήσει ποτέ την ομάδα του Βελγίου.

20:49 | 21.08.2025

Η Άντερλεχτ του Μπέσνικ Χάσι (σ.σ. παλιού προπονητή του Ολυμπιακού) έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό. Πέρα από τις προκρίσεις που πήρε σε δυο προκριματικές φάσεις της διοργάνωσης, έχει δώσει και τέσσερα ματς πρωταθλήματος.

20:48 | 21.08.2025

Η… νέα ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε δυο προκριματικούς γύρους. Οι προκρίσεις της κόντρα σε Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού την έφτασαν μέχρι τα playoffs της διοργάνωσης και τώρα θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή φάση ομίλων μετά από δυο χρόνια.

20:48 | 21.08.2025

Από τους 40 προσαχθέντες, μόνο ένας κρατείται, γεγονός που σημαίνει ότι για την περίπτωσή του θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία. Οι υπόλοιποι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ.

20:47 | 21.08.2025

Τις προηγούμενες ώρες εκτυλίχθηκαν άσχημα σκηνικά στο κέντρο των Βρυξελλών, με την επίθεση της βελγικής αστυνομίας στους φίλους της Ένωσης κοντά στην “Grand Place”.

20:46 | 21.08.2025

Στο γήπεδο βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος

20:46 | 21.08.2025
H AEK θα παίξει απόψε με τις λευκές εμφανίσεις
20:46 | 21.08.2025

Βοηθοί του είναι οι Αλέξις Οζέ και Ορελιέν Ντρουέ. Τέταρτος ορίστηκς ο Τομάς Λεονάρ. Στο VAR βρίσκονται οι Μπενουάτ Μιλό και Ρομέν Λισόργκ.

20:46 | 21.08.2025

Διαιτητής του αγώνα ο Γάλλος Γερόμ Μπρισάρντ. Στο ματς θα έχουμε κανονικά VAR

20:46 | 21.08.2025

H ενδεκάδα της Άντερλεχτ (4-3-3): Κόουσεμανς - Μααμάρ, Χέι, Κανά, Αουγκούστινσον - Ντε Κατ, Γιανσάνα, Ουέρτα - Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ

20:45 | 21.08.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι.

Στον πάγκο οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Ελίασον, Μάνταλος, Γιόβιτς και Πιερό

20:44 | 21.08.2025

Κάτω από την εστία θα ξεκινήσει ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Ο Μαρίν θα έχει δίπλα του τον Λιούμπισιτς στη δυάδα του κέντρου, με τους Κοϊτά - Κουτέσα να καλύπτουν τις πτέρυγες. Τέλος, ο Γκατσίνοβιτς θα βρεθεί πίσω από τον προωθημένο Ζίνι.

20:43 | 21.08.2025

Ο Μάρκο Νίκολιτς αλλάζει τον σχηματισμό της ΑΕΚ και από το 4-4-2 με ρόμβο, παρατάσσει την Ένωση στο “Lotto Park” με 4-2-3-1.

20:43 | 21.08.2025

Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την περσινή αποτυχημένη της προσπάθεια και τον σοκαριστικό αποκλεισμό από τη Νόα

20:42 | 21.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League

20:42 | 21.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
