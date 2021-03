Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στο NBA, “σπάζοντας” όλα τα ατομικά του ρεκρό και γνώρισε την αποθέωση και από τον προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς, Μάικ Μπούντενλχοζερ.

Τα “ελάφια” αναγκάστηκαν να αγωνιστούν με πολλές αλλαγές κόντρα στους Νικς, αφού έξι βασικοί παίκτες ήταν εκτός και ο αδερφός του “Greek Freak” ήταν ο καλύτερος όλων, έχοντας double double με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ.

«Ο Θανάσης ήταν υπέροχος! Έμεινε πολύ χρόνο στο παρκέ… Είχε περισσότερη ελευθερία απόψε και πραγματικά έκανε πολλά καλά πράγματα και στις δυο πλευρές του γηπέδου. Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος με τον τρόπο που έπαιξε», τόνισε ο προπονητής των Μπακς.

“[Thanasis] was great. He puts a lot of time in…really pleased with how he played.”



