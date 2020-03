O Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ήταν ο MVP της σεζόν, αν το πρωτάθλημα τέλειωνε οριστικά τώρα λόγω κορονοϊού, σύμφωνα με ψηφοφορία που διοργάνωσε το κορυφαίο αθλητικό Μέσο των ΗΠΑ.

Η αγωνιστική δράση έχει σταματήσει στο ΝΒΑ, λόγω του κορονοϊού, και κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσει ξανά. Αυτό λοιπόν προβλημάτισε όπως φαίνεται το ESPN, το οποίο διοργάνωσε ψηφοφορία ανάμεσα σε 70 δημοσιογράφους, που καλύπτουν το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, με ερώτημα το ποιος θα έβγαινε MVP αν η σεζόν ολοκληρωθεί σε αυτό το σημείο.

Νικητής και… MVP ξανά, έστω και άτυπα, ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερσταρ των Μιλγουόκι Μπακς, συγκέντρωσε 60 ψήφους έναντι 10 του Λεμπρόν Τζέιμς, ενώ βάση του συστήματος που διεξήχθη η ψηφοφορία, καθώς ο κάθε δημοσιογράφος διάλεγε 5 παίκτες, τρίτος ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν.

Is @Giannis_An34 the NBA MVP?



60 of the 70 media members we polled gave him their first-place votes 😤 https://t.co/foSvbKvpvJ pic.twitter.com/mwA6hrlG8K