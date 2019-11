Αντετοκούνμπο: Η 35άρα του Greek Freak στην Οκλαχόμα! – video

Σε “τροχιά” MVP βρίσκεται από νωρίς φέτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που χωρίς “ανάσα” ηγείται των Μιλγουόκι Μπακς στο δρόμο για μία ακόμη πρωτιά στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA.

Ο Greek Freak ήταν απίστευτος και στο παιχνίδι με τους Οκλαχόμα Θάντερ και τα στατιστικά του μιλάνε από μόνα τους. Ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε το ματς με 35 πόντους (2/3 τρίποντα), 16 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

The Greek Freak was dominant in the W:

35 PTS | 16 REB | 3 AST | 1 BLK | 1 STL pic.twitter.com/f2lQOXwBoD

