Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον πατέρας, με τη σύντροφό του Μαράια να του χαρίζει πριν μερικούς μήνες έναν γιο, τον Λίαμ Τσαρλς Αντετοκούνμπο.

Οι δύο τους έγιναν γονείς μετά από αρκετά χρόνια μαζί και η σύντροφος του Greek Freak βρήκε μία φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ήταν γραφτό τους να συναντηθούν και να ζήσουν μαζί.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πρώτη φωτογραφία του γιου του

Πιο συγκεκριμένα, ανάρτησε στο twitter μία φωτογραφία που δείχνει τον πατέρα της στα νιάτα του να φοράει φανέλα με το νούμερο 34, παίζοντας μπάσκετ. Φυσικά πρόκειται για το -όχι και ιδιαίτερα συνηθισμένο- νούμερο, με το οποίο κυριαρχεί πια στο NBA και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Νομίζω ότι ήταν γραφτό να γίνει. Έχουμε καλό γούστο στο 34 μαμά», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Μαράια.

I guess this thing was meant to be! 💛🤪 We got pretty good taste in #34s mom!! pic.twitter.com/QHs5ne2wXy