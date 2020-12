Αντετοκούνμπο: Η κρυφή συζήτηση των Ράπτορς στο NBA Draft του 2013 (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέχθηκε το 2013 στο NBA Draft από τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτησή του είχαν δείξει και οι Τορόντο Ράπτορς.

Ο Greek Freak κατέληξε στο Νο15 της διαδικασίας εκείνη τη χρονιά, με τους Ράπτορς να έχουν στη διάθεσή τους το Νο12, αλλά να μην το εκμεταλλεύονται λόγω ενός trade στο οποίο είχαν συμφωνήσει για τον Λάουρι.

Παρόλα αυτά, “πάλεψαν” μέχρι τέλους την υπόθεση, πριν χάσουν από τους Μπακς, όπως αποδεικνύει και η κρυφή συζήτηση που είχαν στο “αρχηγείο” τους την ημέρα του Draft και η οποία βγήκε στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ.

Σε αυτή ακούγεται μεταξύ άλλων ο GM του Τορόντο, Μασάι Ουτζίρι, να λέει: «Το παιδί (σ.σ. ο Γιάννης Αντετοκούνμπο) που θέλουμε να επιλέξουμε… Δεν πιστεύουμε ότι πολλά παιδιά θα έχουν φτάσει στο επίπεδό του ύστερα από δύο χρόνια».

Masai Ujiri and Bobby Webster, trying to find a way to draft Giannis Antetokounmpo. It seemingly almost happened. 😳



via @Bell‘s Open Gym documentary, The Bubble. pic.twitter.com/ENWHb4j3vr