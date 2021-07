Ένας απίστευτος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στην πρώτη τους νίκη επί των Σανς (120-100) στη σειρά των τελικών. Τα νέα “όργια” του “Greek freak” τον… τοποθέτησαν σε ένα πολύ κλειστό “κλαμπ” του ΝΒΑ

Δεν το βάζουν κάτω. Έδωσαν και πάλι ενδιαφέρων στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ με συγκλονιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Μπακς νίκησαν τους Σανς μέσα στο Μιλγουόκι (120-100) και μείωσαν σε 2-1.

Ο «Greek freak» άφησε και πάλι τη… ψυχή του στο παρκέ και έφερε τη νίκη. Ο Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος έχοντας 41 πόντους (13/17 βολές, 14/21 δίποντα και 0/2 τρίποντα), καθώς επίσης 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος σε 38 λεπτά. Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του με σερί 40άρες.

Η φοβερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Game 3 των τελικών τον έβαλε σε ένα πολύ κλειστό “κλαμπ” του ΝΒΑ. Έχοντας για δεύτερο σερί ματς τελικών 40+ πόντους και 10+ ριμπάουντ μπήκε στη… λίστα που βρίσκονται μόνο οι Σακίλ Ο’ Νιλ (με τους Λέικερς το 2000) και Λεμπρόν Τζέιμς (με τους Καβαλίερς το 2016).

Θυμίζουμε ότι το Game 4 θα διεξαχθεί και πάλι στο Μιλγουόκι, τα ξημερώματα της Πέμπτης (4:00).

Shaq in 2000

LeBron in 2016

Giannis in 2021.



That’s it. That’s the list of back-to-back 40-point, 10-rebound games in the NBA Finals ever. 🔥 pic.twitter.com/6rAzQmuwrd