Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Χιτ με 122-108 και όλα δείχνουν πως θα τους βρουν στον πρώτο γύρο των play off, με σκοπό να πάρουν ρεβάνς για τον περσινό αποκλεισμό. Στα… ρηχά έμεινε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Κλείνουν… ραντεβού για τον πρώτο γύρο των play off του ΝΒΑ. Οι Μπακς νίκησαν με 122-108 τους Χιτ στο Μιλγουόκι κάτι που βάζει τις δυο ομάδες–με ένα ματς να απομένει για το τέλος της regular season- σε θέσεις που τις φέρνει αντιμέτωπες στη συνέχεια..

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περιορίστηκε σε δεύτερο ρόλο έχοντας 15 πόντους (2/6 βολές, 5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 τάπα και 1 λάθος σε 34 λεπτά.

The best of The Greek Freak:



15 PTS | 9 REB | 4 AST | 1 BLK pic.twitter.com/DXpZAhNnhe