Αντετοκούνμπο: «Καζούρα» από Μίντλετον για το εξώφυλλο στο Sports Illustrated!

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται στο εξώφυλλο του περιοδικού Sports Illustrated, το οποίο περιλαμβάνει όμως και… κάποιους από τους συμπαίκτες του. Η φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τον Greek Freak είναι από αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς και έτσι φαίνονται σε αυτή συμπαίκτες και αντίπαλοι, γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο… καζούρας στα αποδυτήρια των «ελαφιών».

"Khris was happy he was in the background. I was like, 'Yeah, I got you bro. I definitely planned that." 😂

Giannis on being on the cover of @SINow: pic.twitter.com/uRR5czPnHi

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 4, 2019