Νέα τεράστια διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς στο NBA, κερδίζοντας εύκολα τον Άντονι Ντέιβις

Ο “Greek Freak” παρέλαβε το βραβείο του, παρουσία του προπονητή του και των συμπαικτών του κι ετοιμάζεται να κάνει το 2/2, κατακτώντας και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της χρονιάς, κάτι που μόλις δύο παίκτες έχουν πετύχει στο παρελθόν στο ΝΒΑ. Ο Μάικλ Τζόρνταν την περίοδο 1987-88 και ο Χακίμ Ολάζουον την σεζόν 1993-94.

«Είναι ωραίο που παίρνω το βραβείο που είχε ο συμπαίκτης μου, Μπρουκ Λόπεζ. Χωρίς τον Θεό δεν θα ήμουν εδώ, δεν θα μπορούσα να κάνω ότι κάνω στο παρκέ και στην προπόνηση. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την αγάπη και την συμπαράσταση τους. Επίσης τον κόουτς Μπαντ (σ.σ. Μπουντενχόλζερ) και τους συνεργάτες του που μας δίνουν το αγωνιστικό πλάνο και κάνουν την δουλειά μας πιο εύκολη.

Επίσης τους συμπαίκτες μου, ξέρω ότι το όνομα μου είναι σε αυτό το τρόπαιο, αλλά το αξίζουν όλοι. Η άμυνα στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στο ότι πιστεύουμε ο ένας στον άλλο και τον βοηθάμε. Κι γι’ αυτό ήμαστε η καλύτερη αμυντική ομάδα στο ΝΒΑ. Ευχαριστώ και τον Μπρουκ Λόπεζ που με καλύπτει κάθε βράδυ. Επίσης τους Μπακς και τους φιλάθλους που μας στηρίζουν”, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

