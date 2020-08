Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε με σιγουριά ότι για να καρφώσει τη μπάλα χρειάζεται να κάνει μόλις δύο βήματα ξεκινώντας από το κέντρο του γηπέδου.

Σε δηλώσεις που έκανε στο αμερικανικό “Bleacher Report”, ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ και των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε πως μπορεί άνετα να καρφώσει τη μπάλα ξεκινώντας από κέντρο και κάνοντας μόλις δύο βήματα! Ο μεγάλος διασκελισμός και τα φυσικά προσόντα του “Greek Freak” είναι φυσικά γνωστά, αν και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που είπε σημαίνει ότι το άλμα θα ξεκινούσε περίπου από τη γραμμή του τριπόντου!

