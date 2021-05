Ο Τζρου Χόλιντεϊ ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στα play off με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς, και αποθέωσε τον ηγέτη των “ελαφιών” για τη δουλειά του.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να παίξει ρόλο “κλειδί” στη συνέχεια της σεζόν, αφού σε αυτόν έχει επενδύσει η ομάδα για την αναβάθμιση σε σχέση με πέρυσι κι ο ίδιος δήλωσε έτοιμος για “μάχη” στο πλευρό του Greek Freak.

«Είναι κάθε μέρα εδώ, στην προπόνηση και προσπαθεί να γίνει καλύτερος. Όχι μόνο να βελτιωθεί, αλλά να γίνει ο καλύτερος στον κόσμο. Όταν βλέπεις τον καλύτερο παίκτη της ομάδας σου να δουλεύει τόσο σκληρά, σε κάνει κι εσένα να θες να βγεις στο γήπεδο και να πολεμήσεις για εκείνον. Θες να πολεμήσεις δίπλα σε έναν τέτοιο παίκτη. Δουλεύει τόσο σκληρά και τον παρακολουθείς μέσα στο παρκέ, να κάνει τα σουτ, τα «fadeaways», τα τρίποντα και το κάνει με διάρκεια. Βγαίνει η σκληρή δουλειά του. Είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις αλλά τώρα πρέπει να ξεπεράσουμε το τεστ».

