Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε να αγωνίζεται ξανά στο NBA, έστω και στα παιχνίδια προετοιμασίας στο Ορλάντο, αλλά ο κόουτς Μπαντ ετοιμάζεται να περιορίσει τα λεπτά του στο παρκέ, ώστε να τον προστατεύσει για τα επίσημα ματς.

Ο Μπουντενχόλζερ ενημέρωσε τους ρεπόρτερ του NBA, ότι ο Αντετοκούνμπο κι ο Μίντλετον θα αγωνιστούν πολύ λιγότερο από τα 21 λεπτά που έπαιξαν κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, στο νέο φιλικό με τους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ προγραμματίζει να μειώσει γενικότερα το χρόνο του Greek Freak ενόψει της επανέναρξης στις 30 Ιουλίου.

Παράλληλα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναμένεται να μείνει τελείως εκτός, λόγω του τραυματισμού του στο προηγούμενο παιχνίδι.

