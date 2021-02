Αντετοκούνμπο: Τα highlights και το σχόλιο για πανικό (videos)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ένα ακόμα ματς ο κορυφαίος των Μπακς, αλλά τα «Ελάφια» δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα. “Νιώθω ότι όλοι είναι σε κατάσταση πανικού» σχολίασε ο «Greek Greak» μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο «Greek freak»»ρ πέτυχε 34 πόντους (με 10/14 βολές, 9/16 δίποντα, 2/4 τρίποντα), μάζεψε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ, ενώ είχε 5 κλεψίματα και 2 κοψίματα σε 37 λεπτά συμμετοχής.

«Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου» τόνισε ο Αντετοκούνμπο μετά την 4η σερί ήττα των Μπακς, αναφέροντας όμως πως διακρίνει ένα… αίσθημα πανικού στην ομάδα.

“Νιώθω ότι όλοι είναι σε κατάσταση πανικού. Δεν πρέπει. Το μόνο που πρέπει είναι να βελτιωθούμε και να παίζουμε καλά, να κάνουμε αυτό που πρέπει σε κάθε ματς. Να βγαίνουμε έξω και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όταν έρχεσαι εδώ, τίποτα δεν είναι εύκολο”, δήλωσε αρχικά ο Έλληνας σούπερσταρ.

Ενώ συνέχσε: “Χάσαμε τέσσερα παιχνίδια, δεν πάμε σπίτι μας. Είμαστε εδώ. Δεν είναι τα playoffs. Προφανώς και είμαστε όλοι απογοητευμένοι. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Θέλουμε να κερδίζουμε, ειδικά παιχνίδια σαν και αυτό. Έπαιξαν όλοι σκληρά. Καμιά φορά θες τόσο να βγεις να κερδίσεις, όμως δεν πάει πάντα έτσι όπως θες εσύ, δεν παίζεις μόνος σου. Πρέπει να βλέπουμε τη θετική πλευρά. Θα έχουμε την ευκαιρία μας την Πέμπτη. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου”.

