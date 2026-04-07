Αντετοκούνμπο: «Τέτοια νοοτροπία χρειάζονται οι Μπακς, γι’ αυτό αγαπώ τον Σπανούλη»

Χωρίς να μιλήσει για το μέλλον του και την ώρα που οργιάζουν οι φήμες, για το εάν θα βρίσκεται ή όχι στους Μιλγουόκι Μπακς τη νέα σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε σε όσα ψάχνει να έχει η ομάδα στην οποία αγωνίζεται.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε σαφές πως το μέλλον του δεν έχει να κάνει με το πού θα νιώθει ο ίδιος πιο άνετα, αλλά με το εάν η ομάδα του θα έχει αξιώσεις για πρωταθλητισμό. Παράλληλα, έφερε σαν σωστά παραδείγματα νοοτροπίας, τον προπονητή των Σέλτικς αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη. Θυμίζουμε ότι ο “Greek freak” έχει συμβόλαιο ως το 2027 με τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να έχει έρθει σε ρήξη με τη διοίκηση των ‘Ελαφιών”, λόγω του τρόπου που διαχειρίζονται την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

“Όλα στην απόφασή μου βασίζονται στη νίκη, στην κουλτούρα. Στο 100%. Εφόσον υπάρχει ένα εξαιρετικό οργανωμένο μπάσκετ και μια ομάδα που είναι πρόθυμη να παίξει ανιδιοτελές μπάσκετ και να κυνηγήσει κάποιον στόχο που είναι μεγαλύτερος από τον εαυτό της, θα είμαι εδώ”, τόνισε ο σούπερ σταρ των Μπακς.

Στη συνέχεια, έφερε ως παραδείγματα τους Σέλτικς και την Εθνική ομάδα. “Μίλησα με τον προπονητή Τζο Ματζούλα. Του είπα: “Είχες τόσες πολλές ευκαιρίες να βρεις δικαιολογίες, αλλά δεν το έκανες”. Και μου είπε: “Α, είναι καλοί παίκτες”. Του είπα όχι. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που τους πέρασες ως προπονητής. Και τον Βασίλη Σπανούλη, το ίδιο. Γι’ αυτό αγαπώ τον Σπανούλη. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχει περάσει στην Εθνική ομάδα, ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε τα πάντα. Είμαστε εδώ για να δεθούμε μεταξύ μας. Είμαστε εδώ για να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε. Χωρίς δικαιολογίες. Μου αρέσει αυτό”, ανέφερε.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τη χειρότερη σεζόν της “εποχής” του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA και ο προπονητής της ομάδας, Ντοκ Ρίβερς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, με τον Τέιλορ Τζένκινς να εμφανίζεται ως φαβορί για τη θέση.