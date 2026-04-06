Μιλγουόκι Μπακς: «Τελειώνει» ο Ντοκ Ρίβερς από τη θέση του προπονητή – Πρώτο φαβορί ο Τέιλορ Τζένκινς

Ειλημμένη απόφαση η αποχώρησή του από τον πάγκο της ομάδας του Αντετοκούνμπο
Ο Ντοκ Ρίβερς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αγώνα των Μπακς / REUTERS / Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τη χειρότερη σεζόν της “εποχής” του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA και ο Ντοκ Ρίβερς θα αποτελέσει παρελθόν από τη θέση του προπονητή στην ομάδα του Γουισκόνσιν.

Ο Ντοκ Ρίβερς ανέλαβε τους Μιλγουόκι Μπακς στα μέσα της πρώτης σεζόν του Ντέμιαν Λίλαρντ στην ομάδα, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει κάτι σημαντικό, με την εικόνα και το ρεκόρ των “ελαφιών” να είναι αρνητικά και να οδηγούν φέτος στην τραγική σεζόν, με την απώλεια των πλέι οφ του NBA.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αναζητούν έτσι, ήδη, τον αντικαταστάτη του στον πάγκο της ομάδας, με τον Τέιλορ Τζένκινς να εμφανίζεται ως φαβορί για τη θέση. Ο Αμερικανός τεχνικός έφυγε πέρυσι μετά από μία 6ετία στους Μέμφις Γκρίζλις, με την ομάδα να… διαλύεται μετά την αποχώρησή του. Ο ίδιος την είχε οδηγήσει σε εξαιρετικές εμφανίσεις και στα πλέι οφ, τις πρώτες χρονιές του Τζα Μοράντ στην ομάδα.

