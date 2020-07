Οι ΝΒΑερς θα επιστρέψουν στο παρκέ και στις φανέλες τους θα έχουν κοινωνικά μηνύματα, μετά και τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Έγινε γνωστή η λέξη του θα υπάρχει στη φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το ΝΒΑ ετοιμάζεται να αρχίσει ξανά στα τέλη του μήνα, σε ένα διάστημα όπου η κοινωνική αναταραχή στις ΗΠΑ είναι μεγάλη, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Η Λίγκα αποφάσισε να επιτρέψεις στους παίκτες να έχουν κοινωνικά μηνύματα στο πίσω μέρος της φανέλας τους, δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία να εκφράσουν τις κοινωνικές τους ανησυχίες.

Σε αντίθεση με τον Λεμπρόν Τζέιμς, που αποφάσισε να μην αντικαταστήσει το όνομα του στη φανέλα των Λέικερς με κάποια λέξη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να συμμετάσχει σε αυτή την κίνηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Αντετοκούνμπο επέλεξε να έχει στη φανέλα του τη λέξη «equality», δηλαδή «ισότητα».

Giannis Antetokounmpo will wear “Equality” on the back of his jersey. pic.twitter.com/bTHYMdg6dP