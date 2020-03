Οι Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται ότι υπέστησαν… διπλή ζημιά στο παιχνίδι με τους Λος Άντζελες Λέικερς, αφού εκτός από τον αγώνα, έχασαν και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Greek Freak υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο αριστερό πόδι, οι οποίες και έδειξαν ένα διάστρεμμα στο αριστερό του γόνατο, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα του.

Τα “ελάφια” ενημέρωσαν μάλιστα τους οπαδούς τους, ότι ο τραυματισμός αυτός, θα στερήσει από τον κόουτς Μπαντ, τον ηγέτη του, για τα επόμενα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος (με Σανς και Νάγκετς), όπου οι Μπακς “κυνηγούν” την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα της έδρας μέχρι και τους τελικούς.

