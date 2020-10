Αντετοκούνμπο: “Τρέλα” στο αεροδρόμιο! Ο Γιάννης υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Κώστα (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “αναστάτωσε” το αεροδρόμιο “Έλ. Βενιζέλος” με την υποδοχή που ετοίμασε στον μικρότερο του αδερφό, Κώστα, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής του NBA με τους Λέικερς.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας πήγε στο αεροδρόμιο και υποδέχθηκε με πολύ θερμό τρόπο τον πρωταθλητή Κώστα.

Μαζί με τον Θανάση, άλλα μέλη της οικογένειας και φίλους, έστησαν μία υποδοχή στον νεαρό άσο, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει τι έγινε.

Απολαύστε την υποδοχή του Γιάννη στον Κώστα:

The Champ is back home ❤️🙏🏽 @Kostas_ante13 @Thanasis_ante43 pic.twitter.com/waSbw0zExI

Giannis welcoming back his brother Kostas to Greece fresh off his first championship 🙏



(via @Giannis_An34) pic.twitter.com/bUNFSZkeMj