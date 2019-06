Αντετοκούνμπο: «Τρελός» χορός στο γυμναστήριο για Γιάννη και Κώστα! – video

Αν για κάτι φημίζονται τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, αυτό είναι η σκληρή δουλειά τους στο γυμναστήριο, η οποία όμως συχνά συνδυάζεται και από στιγμές διασκέδασης.

Αυτή την περίοδο μάλιστα, ο Γιάννης και ο Κώστας γυμνάζονται μαζί στο Μιλγουόκι και φαίνεται να το διασκεδάζουν αρκετά, αφού η κάμερα των Μπακς τους «έπιασε» σε στιγμές χαλάρωσης, να χορεύουν έξαλλα.

Giannis hit the #Woah after his workout 😂

Via @Giannis_an34/IG pic.twitter.com/RCap2FZ99P

— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 11, 2019