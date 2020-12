Αντετοκούνμπο: Τρομερή εμφάνιση στην ήττα των Μπακς από τον Ντόντσιτς (video)

Νέα μεγάλη εμφάνιση του Γιάννης Αντετοκούνμπο σε αγώνα προετοιμασίας των Μιλγουόκι Μπακς. Τα «Ελάφια» ηττήθηκαν και στον δεύτερο αγώνα τους στην pre-season κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς του Ντόντσιτς (128-112)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλευε… μόνος του στη νέα ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Ντάλας Μάβερικς (128-112) για την pre-season. Μόλις στο δεύτερο ματς προετοιμασία τους, τα «Ελάφια» έχασαν με 128-112!

Ο Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι εξαιρετικός με 24 πόντους (10/16 δίποντα, 1/4 τρίποντα) αλλά και άστοχος στις βολές (1/7). Ακόμη μάζεψε 14 ριμπάουντ, ενώ είχε 4 ασίστ, 3 τάπες και 3 λάθη σε 27 λεπτά αγώνα.

Ο Κρις Μίντλετον ακολούθησε με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από 11 πόντους είχαν οι Μπρουκ Λόπεζ και Τζρου Χόλιντεϊ, με τον Μπόμπι Πόρτις να προσθέτει 12. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρησιμοποιήθηκε για 4 λεπτά έχοντας 1 ασίστ και 1 τάπα.

Για τους νικητές ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 27 πόντους (6/12 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 6/10 βολές, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ) σε 29:17 αγώνα, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Τζος Ρίτσαρντσον με 23 π. και Τιμ Χάρνταγουεϊ με 17 π.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (19/12) με τους Πέλικανς στην Νέα Ορλεάνη.

