Αντετοκούνμπο: Χωρίς Ίρβινγκ το μεγάλο ματς του NBA ανάμεσα σε Μπακς και Νετς

Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Μπρούκλιν Νετς τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Ιανουαρίου και άπαντες στις ΗΠΑ περίμεναν να δουν για πρώτη φορά μαζί την τριπλέτα των σούπερ σταρ της ομάδας της Νέας Υόρκης.

Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί όμως τελικά, αφού σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το NBA, Ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν θα αγωνιστεί τελικά ούτε κόντρα στα “ελάφια” του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αντίθετα, εκτιμάται ότι θα επιστρέψει τελικά στην αγωνιστική δράση στα ματς που ακολουθούν με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ως εκ τούτου ο “Greek Freak” και η παρέα του θα έχουν έναν… πονοκέφαλο λιγότερο για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

