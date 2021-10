Μια νέα “αντιδικία” από το… πουθενά ξέσπασε ανάμεσα στον Λεμπρόν Τζέιμς και τον δημιουργό της δημοφιλούς σειράς Squid Game, Χουάνγκ Ντονγκ-Χιουκ.

Η κάμερα έπιασε εκτός “αέρα”, τον “Βασιλιά” να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το τέλος της σειράς, γεγονός που έφερε την απάντηση του Κορεάτη σκηνοθέτη. Σε συνέντευξή του στον Guardian, Χουάνγκ απάντησε στον Τζέιμς, σημειώνοντας τα εξής: «Έχετε δει το Space Jam 2; Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι cool και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το σέβομαι αυτό. Είμαι ευγνώμων που είδε ολόκληρη τη σειρά. Αλλά δεν θα άλλαζα το τέλος μου. Αυτό είναι το τέλος μου.Αν έχει ένα φινάλε που τον ικανοποιεί, ίσως μπορεί να κάνει το δικό του sequel. Θα το τσεκάρω, και ίσως του στείλω ένα μήνυμα για να του πω, “μου άρεσε όλη η σειρά, εκτός απ’ το τέλος».

Η απάντηση του Ντονγκ-Χιουκ έγινε viral στα social media και έφθασε μέχρι τον ηγέτη των Λος Άντζελες Λέικερς, ο οποίος τη δημοσίευσε με το σχόλιο: «Αυτό δεν είναι αληθινό. Ελπίζω όχι».

🚨🚨🚨spoiler alert🚨🚨🚨



LeBron and AD discuss their thoughts on Squid Game and I briefly lose my professionalism pic.twitter.com/HWP1tHi8oK — Kyle Goon (@kylegoon) October 13, 2021

Squid Game creator Hwang Dong-hyuk responds to LeBron’s criticism of the show’s ending. 👀 pic.twitter.com/DOSxgFcrm8 — theScore (@theScore) October 26, 2021