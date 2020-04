Η Euroleague ανακοίνωσε ότι έφθασε σε συμφωνία με την Ένωση Παικτών για μία μικρή μείωση στους μισθούς των παικτών εν μέσω κορονοϊού, αλλά ο Μάικ Τζέιμς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας φαίνεται ότι έχει αντίθετη άποψη.

Ο Αμερικανός που αγωνίστηκε για δύο σεζόν και στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε εκνευρισμένος με την απόφαση να παραταθεί για ένα μήνα το συμβόλαιό του με την ομάδα, ώστε να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο η σεζόν και δεν δίστασε να ασκήσει κριτική, παρά το γεγονός ότι με τις προτάσεις της Euroleague, συμφώνησε και η Ένωση Παικτών.

«Πως θα με υποχρεώσετε να τελειώσω τη χρονιά δίχως να μου εγγυηθείτε τον μισθό μου; Αυτό δεν βγάζει νόημα, είμαι μπερδεμένος.

Κορονοϊός: Η Euroleague συμφώνησε με την Ένωση παικτών – Πόσα χρήματα θα χάσουν

Και πως θα επεκτείνετε το συμβόλαιο μου για ακόμα έναν μήνα και θα μειώσετε τον συνολικό μισθό μου; Όλο αυτό ακούγεται σαν να προσπαθείτε να σώσετε τα λεφτά σας».

How can u make me finish the season but not guarantee the salary that don’t make sense to me. I’m confused.

And how can u extend my contract another month and lower my total salary. This whole thing sounds like y’all trying to save YALL money