Έξαλλοι είναι οι παίκτες με την ATP για το πρόγραμμα στο Paris Masters και μετά τον Γιανίκ Σίνερ, ήταν η σειρά του Αντρέι Ρούμπλεφ να τα “χώσει” στην παγκόσμια ομοσπονδία του τένις.

Με τον Σίνερ να αποσύρεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το πρόγραμμα παρέμεινε… τραγικό και ο Ρούμπλεφ προκρίθηκε στα ημιτελικά, λίγες ώρες πριν ξαναμπεί στο κορτ για ένα σπουδαίο παιχνίδι 4άδας με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Με την αναμέτρησή του στα ημιτελικά να ολοκληρώνεται ξημερώματα και το παιχνίδι με τον Τζόκοβιτς να είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 ώρα Ελλάδας, ο Ρώσος τενίστας δεν “μάσησε” τα λόγια του. «Πρέπει να φάω βραδινό, να κάνω θεραπεία, να πάω στο ξενοδοχείο, να κάνω ένα ντους. Δεν ξέρω τι ώρα θα κοιμηθώ. 4, 5; Είναι τρελό. Φοβερό πρόγραμμα. Ευχαριστώ! Και είμαι και στο συμβούλιο της ATP. Και, ATP, είμαστε μαζί!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Andrey Rublev unhappy with the schedule:



“I need to have dinner, treatment, take a shower, I don’t know when I’ll go to sleep. 4? 5? Crazy. Amazing schedule. Thank you. And I’m council of ATP. And ATP, we are together.” 👍



It’s past 1 a.m. local time.



