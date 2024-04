Κάιλ Γκάι: Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κάιλ Γκάι εντάχθηκε στην Τενερίφη στις αρχές της σεζόν, μετά το ανεπιτυχές πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και τώρα φέρεται να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του το “encestando.es”, η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Κάιλ Γκάι, προκειμένου να ενισχυθεί στα γκαρντ, ενόψει της καλοκαιρινής μετεγγραφικής περιόδου.

Τη φετινή σεζόν είχε 14,5 πόντους κατά μέσο όρο στην ACB με 40% στο τρίποντο και 21,5 πόντους μ.ο. με 34% στο τρίποντο στο Basketball Champions League. Στη λίστα της ισπανική ομάδα βρίσκεται επίσης ο Τάισον Κάρτερ της Μάλαγα, ο οποίος έχει τη φετινή σεζόν 10,7 πόντους στο BCL.

Kyle Guy, the favorite shooting guard that Real Madrid has on its agenda. Tyson Carter is the other name in the list



Kyle Guy, el tirador que maneja ya el Real Madrid como fichaje para la próxima temporada; Tyson Carter, otra opción que se ha valorado

