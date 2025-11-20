Αντρέι Στογιάκοβιτς για Εθνική Ελλάδας: «Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε με τον καιρό»

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, για του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκα Καμηλά, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα αγωνιστεί στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ή στην αντίστοιχη της Σερβίας.

Μετά από μία ακόμη εκπληκτική εμφάνιση στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, με 26 πόντους και 3 ριμπάουντ στη νίκη του Ιλινόις επί της Αλαμπάμα, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει το μέλλον του σε ό,τι φορά την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στην ερώτηση για την Εθνική, δεν έχω κανένα σχόλιο. Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε με τον καιρό», ανέφερε σχετικά ο νεαρός φόργουορντ, ο οποίος έχει τόσο το ελληνικό όσο και το σερβικό διαβατήριο και θα πρέπει σύντομα να αποφασίσει σε ποια από τις δύο εθνικές ομάδες θα προτιμήσει να αγωνιστεί.

Illinois transfer Andrej Stojakovic against No. 11 Alabama:



26 PTS | 11-16 FG | 2-3 3PT | 3 REB pic.twitter.com/ZOihobvoo2 — B/R Hoops (@brhoops) November 20, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Don’t see this every day: A reporter offered to ask Andrej Stojakovic a question in the postgame press conference in a different language. Andrej suggested they stick to English so the rest of us could understand.



He wanted to know if the #Illini junior plans to play for the… pic.twitter.com/T5GRhHdXMP — Glenn Kinley (@glenn_kinley) November 20, 2025

Ο γιος του θρύλου του NBA, μετράει φέτος 16,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο στο NCAA.