Αθλητικά

Αντρέι Στογιάκοβιτς για Εθνική Ελλάδας: «Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε με τον καιρό»

«Κλειστά» κρατάει τα χαρτιά του ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς για το διεθνές του μέλλον
Αντρέι Στογιάκοβιτς για Εθνική Ελλάδας: «Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε με τον καιρό»

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, για του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκα Καμηλά, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα αγωνιστεί στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ή στην αντίστοιχη της Σερβίας.

Μετά από μία ακόμη εκπληκτική εμφάνιση στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, με 26 πόντους και 3 ριμπάουντ στη νίκη του Ιλινόις επί της Αλαμπάμα, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει το μέλλον του σε ό,τι φορά την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας.

«Στην ερώτηση για την Εθνική, δεν έχω κανένα σχόλιο. Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε με τον καιρό», ανέφερε σχετικά ο νεαρός φόργουορντ, ο οποίος έχει τόσο το ελληνικό όσο και το σερβικό διαβατήριο και θα πρέπει σύντομα να αποφασίσει σε ποια από τις δύο εθνικές ομάδες θα προτιμήσει να αγωνιστεί.

Ο γιος του θρύλου του NBA, μετράει φέτος 16,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο στο NCAA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
78
77
75
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo