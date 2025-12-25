Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα για το ματς της GBL

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού κι η Ελληνική Αστυνομία απαγόρεψαν τη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα για τον αγώνα κόντρα στην τοπική ομάδα την ερχόμενη Κυριακή (28.12.2025) για τη 12η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Η απόφαση ελήφθη για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας, με στόχο την αποφυγή επεισοδίων και την προστασία όλων των συμμετεχόντων.

«Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, και, μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 12ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/12/2025 και ώρα 13:00’, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης κι ασφάλειας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.