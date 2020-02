Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν προσπάθησε να κάνει χιούμορ ρωτώντας έναν Κινέζο οπαδό της Γιουβέντους αν έχει… κοροναϊό τη στιγμή που του έδινε αυτόγραφο, αλλά αυτό που κατάφερε ήταν προκαλέσει αμηχανία.



Μία κακή στιγμή θα μπορούσε να πει κανείς πως είχε ο θρυλικός γκολκίπερ της Γιουβέντους, Τζιανλουίτζι Μπουφόν, αμέσως μετά το ισόπαλο (1-1) πρώτο ματς με τη Μίλαν στα ημιτελικά του Coppa Italia.

Ο Μπουφόν, αποχωρώντας από το “Σαν Σίρο”, συνάντησε έναν Κινέζο οπαδό της “βέκια σινιόρα”, ο οποίος του ζήτησε αυτόγραφο, με τον Ιταλό να ανταποκρίνεται θετικά, αλλά μόλις είδε ότι πρόκειται για Ασιάτη να ρωτάει με χιουμοριστική διάθεση: “Δεν πιστεύω να έχεις κοροναϊό ε…?”.

Ο “Τζίτζι” γέλασε με την ατάκα του, αλλά κανείς άλλος από τους παρόντες δε βρήκε κάτι αστείο και το μόνο που προκλήθηκε ήταν αμηχανία.

Juventus legend Buffon racially abusing a Chinese fan and making fun of the coronavirus which has killed and infected thousands. pic.twitter.com/2h4sI1GDAO