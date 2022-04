Ο αποκλεισμός της Μπάγερν Μονάχου από τη Βιγιαρεάλ στο Champions League, φαίνεται ότι εξόργισε ορισμένους χούλιγκαν των “Βαυαρών”, οι οποίοι έφθασαν μέχρι το σημείο να στέλνουν απειλές σε παράγοντες της ομάδας.

Η σύζυγος του αθλητικού διευθυντή της Μπάγερν και παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, αποκάλυψε μηνύματα στα social media, που προκαλούν φρίκη.

«Εάν ο Σαλιχάμιτζιτς δεν αφήσει την Μπάγερν, θα χρησιμοποιήσουμε τα μαχαίρια πάνω σε εσένα και στο γιο σου», αναφέρεται σε κάποια από αυτά, με την Έσθερ Κοπάδο να τα ανεβάζει στα social media, γράφοντας: «Απειλές θανάτου; Σοβαρά; Τι δικαίωμα έχουν μερικοί να επιτίθενται στην οικογένειά μας με έναν τέτοιο τρόπο; Έτσι κάνουν οι οπαδοί; Λυπάμαι για αυτούς».

Hasan Salihamidžić’s wife Esther shared death threats and insults sent to her and her family on Instagram pic.twitter.com/IxasMJTvD0