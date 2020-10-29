Απίστευτες καταγγελίες για Ζβέρεφ! “Προσπάθησε να με πνίξει με μαξιλάρι” (pics)

Ο Σάσα Ζβέρεφ είναι ένας από τους πλέον ανερχόμενους τενίστες του κόσμου και οι “μάχες” του με τον Στέφανο Τσιτσιπά έχουν γράψει ιστορία στα κορτ, αλλά εκτός αυτούς φαίνεται ότι ο Γερμανός τενίστας ζει μία… πολυτάραχη ζωή.
Ο κλοιός μοιάζει να “σφίγγει” μάλιστα γύρω του, αφού μετά τις απίθανες δηλώσεις της Μπρέντα Πατέα, ότι είναι έγκυος με το παιδί του, αλλά δεν τον θέλει για κηδεμόνα, ήρθαν κι ακόμη πιο απίστευτες καταγγελίες εναντίον του.
Πιο συγκεκριμένα, η επίσης πρώην σύντροφος του Ζβέρεφ και τενίστρια, Όλγκα Σαρίποβα, έκανε λόγο για βία εναντίον της. Ανέφερε μάλιστα συγκεκριμένα περιστατικά, μεταξύ των οποίων ένα στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια του US Open, όπου μετά από έξοδό της με τη σύντροφο του Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Ζβέρεφ φέρεται να της χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο και να προσπάθησε να την πνίξει με μαξιλάρι.
Η ίδια έγραψε αρχικά ένα μακροσκελές κείμενο στο instagram, χωρίς να κατονομάζει τον Γερμανό τενίστα, αλλά στη συνέχεια μίλησε σε διάφορες ιστοσελίδες, υποδεικνύοντάς τον, αλλά υποστηρίζοντας και ότι είναι διατεθειμένη να περάσει από ανιχνευτή ψεύδους, αν ο 23χρονος αθλητής αρνηθεί κάτι από τα παραπάνω.
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МЕНЯ БИЛИ И БОЛЬШЕ НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ. Я сейчас хочу рассказать одну очень личную и очень тяжелую для меня историю, которую я уже пережила и оставила в прошлом. Пишу я это, чтобы девушки, которые находятся или находились в такой же ситуации не чувствовали себя одинокими и нашли в себе силы жить дальше. Я была жертвой домашнего насилия! Первый раз это случилось в начале отношений, была ссора и меня ударили головой об стену с такой силой, что я села на пол. Что было дальше? Меня обвинили в том, что это я поднимаю руку.. человек, который секунду назад меня ударил стоял и кричал на меня, за что ударил не он, а я. Как это возможно? Почему я сразу не ушла? Почему простила? На эти вопросы , я правда не могу дать ответы. Я любила. Искренне любила и хотела быть с этим человеком, мне казалось , что это всего лишь ошибка, которую мы вместе исправим и оставим в прошлом. Но единственное , что стоило оставить в прошлом- это эти отношения. В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Я стояла на улице Нью-Йорка и не знала куда мне идти и что делать. Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь. Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать. Честно, то время я вспоминаю с трудом, потому что тогда не было никаких красок жизни, один туман и непонимание происходящего. Я была другим человеком, верила в любовь и пыталась ее сохранить. Но люди не меняются, как показывает время. Отношения с абьюзером это сейчас не новость. Но когда ты в них находишься, тебе очень сложно из них выйти. Как из них вышла я? Это отдельная история, которую я расскажу чуть позже. Потому что я больше не буду молчать. Потому что эта тема, о которой нужно говорить. И я больше не боюсь. #янебоюсь
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