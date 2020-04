Το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και το τελευταίο πρωτάθλημα με τους Σικάγο Μπουλς στο NBA, συνεχίζει να “βγάζει” φοβερές ιστορίες από εκείνη την περίοδο, με μία από αυτές να θέλει τον “MJ” να βρίσκει τον Ντένις Ρόντμαν με την Κάρμεν Ηλέκτρα στο κρεβάτι.

To ESPN προέβαλε το τρίτο και το τέταρτο επεισόδιo της σειράς και σε αυτά πρωταγωνιστής ήταν ο Ρόντμαν, ο οποίος και ζήτησε… διακοπές μετά την επιστροφή του Σκότι Πίπεν από τον τραυματισμό του.

Ο Φιλ Τζάκσον του έδωσε 48 ώρες για να πάει στο Λας Βέγκας και αυτός άρχισε κατευθείαν τα πάρτι, ενώ πρόλαβε και να… παντρευτεί εκεί την Κάρμεν Ηλέκτρα.

Ο Τζόρνταν τόνισε λοιπόν ότι μέρες αργότερα αναγκάστηκε να ψάξει να βρει τον Ρόντμαν και η ίδια η Κάρμεν Ηλέκτρα μίλησε στο ντοκιμαντέρ και αποκάλυψε ότι ο ηγέτης των Μπουλς τους βρήκε στο κρεβάτι, με την ίδια να μπαίνει κάτω από τα σκεπάσματα για να μην τη δει.

“I’m not gonna say who was in his bed” – Michael Jordan

“It was me. I was in his bed.” – Carmen Electra pic.twitter.com/phltc9VMv9