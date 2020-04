Το τρίτο και το τέταρτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ για το τελευταίο πρωτάθλημα του Μάικλ Τζόρνταν στους Σικάγο Μπουλς, επικεντρώθηκε και στην κόντρα της ομάδας του με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο Τζόρνταν χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να νικήσει τα “κακά παιδιά” του Ντιτρόιτ, αλλά όταν το έκανε το 1991 δεν ξανά έχασε το πρωτάθλημα του NBA.

Απίστευτη ιστορία: Ο Τζόρνταν βρήκε τον Ρόντμαν στο κρεβάτι με την Κάρμεν Ηλέκτρα (video)

Το μίσος του όμως για το αστέρι εκείνης της ομάδας, τον Αζέια Τόμας, φαίνεται ότι δεν έπαψε ποτέ, αφού σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι Πίστονς έφυγαν από το γήπεδο χωρίς να τους δώσουν τα χέρια, ο Τζόρνταν ξέσπασε: “Σκ@τ@, ότι και να μου δείξετε δεν θα με πείσετε ότι ο Τόμας είναι μ@λ@κ@ς”, ανέφερε σχετικά ο “MJ”, βλέποντας όσα είπε επί του θέματος, ο ίδιος ο Τόμας.

Ακόμη πιο… σκληρός ήταν ο συμπαίκτης του, Χόρας Γκραντ, που χαρακτήρισε τους παίκτες των Πίστονς “π@@τ@ν@ς”.

“You can show me anything you want. It’s no way you can convince me he wasn’t an a–hole.”



—MJ on Isiah Thomas #TheLastDance pic.twitter.com/0v2ArzrghL