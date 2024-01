Ασύλληπτο γκολ σημειώθηκε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Σκόρερ ένας πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το Πράσινο Ακρωτήρι άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με τη Μοζαμβίκη για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον 33χρονο επιθετικό Μπέμπε να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με φάουλ από τα 40 μέτρα!

Τα απίστευτα φάλτσα που πήρε το δυνατό σουτ δυσκόλεψαν τον τερματοφύλακα της Μοζαμβίκης, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του.

Η γκολάρα του Μπέμπε:

Bebe just scored this goal in the AFCON… 😳😅



pic.twitter.com/zXLzFhYH3r