Όλες οι ομάδες του κόσμου χρησιμοποιούν πλέον τις εμφανίσεις τους και ως εμπορικό προϊόν, αλλά η Τσέλσι το… παράκανε, παρουσιάζοντας μέσα στη σεζόν 2019-20, έξι διαφορετικές φανέλες.

Με τη σεζόν να έχει διάφορες ιδιαιτερότητες για τον αγγλικό σύλλογο, οι παίκτες του βρέθηκαν να αγωνίζονται με τις διπλάσιες από τις συνηθισμένες 3 εμφανίσεις που έχουν κάθε χρόνο.

Κι αυτό γιατί στα μέσα της περιόδου παρουσιάστηκε και φορέθηκε η επετειακή φανέλα χωρίς χορηγό, η οποία έγινε… ανάρπαστη από τους οπαδούς, ενώ στην επανέναρξη μετά τον κορονοϊό, χρησιμοποιήθηκαν ήδη και δύο από τις φανέλες της επόμενης σεζόν. Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν να γράψει… ιστορία η Τσέλσι, με 6 διαφορετικές εμφανίσεις σε μία σεζόν.

Chelsea's sixth different kit of the season 📸 pic.twitter.com/EeHADKgctK