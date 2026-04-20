Απίστευτο ξύλο στην Παραγουάη: Οπαδοί επιτέθηκαν και πήραν την ασπίδα αστυνομικού

Οι 3.500 αστυνομικοί που ήταν στο γήπεδο δεν σταμάτησαν τους οπαδούς της Σέρο Πορτένιο από το να προκαλέσουν άγρια επεισόδια
Το ξύλο στο παιχνίδι στην Παραγουάη ανάμεσα στους οπαδούς της Σέρο και της αστυνομίας

Στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης ανάμεσα στην Ολίμπια και τη Σέρο Πορτένιο προκλήθηκε πανικός στις κερκίδες, όταν οι οπαδοί της Σέρο επιτέθηκαν στους αστυνομικούς.

Ο διαιτητής του αγώνα στην Παραγουάη αποφάσισε να διακόψει οριστικά το παιχνίδι στο 30′ όσο ήταν στο 0-0, βλέποντας την κατάσταση ανάμεσα στους οπαδούς και τους αστυνομικούς να ξεφεύγει.

Η αστυνομία εισέβαλε στο σημείο του γηπέδου που ήταν οι οπαδοί της Σέρο Πορτένιο για να διαλύσουν την ένταση χρησιμοποιώντας πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα. Ένας εκ των αστυνομικών δέχτηκε επίθεση και όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο οι οπαδοί του πήραν την ασπίδα και τον χτύπησαν.

Η χρήση χημικών προκάλεσε πανικό στους θεατές, με τους παίκτες να πετούν μπουκάλια με νερό για να αποφευχθούν προβλήματα υγείας. Ο πρώην παίκτης του Άρη, Χουάν Ιτούρμπε ήταν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που βοήθησαν τους οπαδούς, οι οποίοι ζήτησαν καταφύγια, λόγω της αδυναμίας να αποχωρήσουν από τις εξόδους του γηπέδου.

Ο διευθυντής αγώνων της Ομοσπονδίας της Παραγουάης, Μίτσελ Σάντσεζ ανακοίνωσε την οριστική αναβολή του αγώνα: «Ο αγώνας αναβάλλεται. Δεν υπάρχουν οι ελάχιστες εγγυήσεις για να συνεχιστεί».

 

Υπήρξαν αρκετές λιποθυμίες και χρειάστηκαν αρκετά ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τους πληγέντες σε κοντινό νοσοκομείο.

Ένας επιθεωρητής της αστυνομίας δήλωσε στα τοπικά Μέσα ότι «υπάρχουν τραυματίες, τόσο αστυνομικοί, όσο και οπαδοί της Σέρο».

