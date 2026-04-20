Απίστευτο ξύλο στην Παραγουάη: Οπαδοί επιτέθηκαν και πήραν την ασπίδα αστυνομικού

Στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης ανάμεσα στην Ολίμπια και τη Σέρο Πορτένιο προκλήθηκε πανικός στις κερκίδες, όταν οι οπαδοί της Σέρο επιτέθηκαν στους αστυνομικούς.

Ο διαιτητής του αγώνα στην Παραγουάη αποφάσισε να διακόψει οριστικά το παιχνίδι στο 30′ όσο ήταν στο 0-0, βλέποντας την κατάσταση ανάμεσα στους οπαδούς και τους αστυνομικούς να ξεφεύγει.

Η αστυνομία εισέβαλε στο σημείο του γηπέδου που ήταν οι οπαδοί της Σέρο Πορτένιο για να διαλύσουν την ένταση χρησιμοποιώντας πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα. Ένας εκ των αστυνομικών δέχτηκε επίθεση και όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο οι οπαδοί του πήραν την ασπίδα και τον χτύπησαν.

El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido tras graves incidentes entre hinchas de Cerro Porteño y la Policía Nacional de #Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco.



La suspensión se produjo cuando oficiales antimotines ingresaron y utilizaron balines de… pic.twitter.com/yKnKZIejYr — David de la Paz (@daviddelapaz) April 20, 2026

Η χρήση χημικών προκάλεσε πανικό στους θεατές, με τους παίκτες να πετούν μπουκάλια με νερό για να αποφευχθούν προβλήματα υγείας. Ο πρώην παίκτης του Άρη, Χουάν Ιτούρμπε ήταν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που βοήθησαν τους οπαδούς, οι οποίοι ζήτησαν καταφύγια, λόγω της αδυναμίας να αποχωρήσουν από τις εξόδους του γηπέδου.

Ο διευθυντής αγώνων της Ομοσπονδίας της Παραγουάης, Μίτσελ Σάντσεζ ανακοίνωσε την οριστική αναβολή του αγώνα: «Ο αγώνας αναβάλλεται. Δεν υπάρχουν οι ελάχιστες εγγυήσεις για να συνεχιστεί».

Imágenes que duelen… pero también enseñan..



En medio de la tensión del clásico entre Club Olimpia y Cerro Porteño, estas imágenes reflejan una mezcla de emociones…



Tristeza por lo que ocurrió.

Preocupación por las familias presentes.

Pero también un gesto que no pasa… pic.twitter.com/LQP0AGt5cR — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) April 19, 2026

Υπήρξαν αρκετές λιποθυμίες και χρειάστηκαν αρκετά ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τους πληγέντες σε κοντινό νοσοκομείο.

Ένας επιθεωρητής της αστυνομίας δήλωσε στα τοπικά Μέσα ότι «υπάρχουν τραυματίες, τόσο αστυνομικοί, όσο και οπαδοί της Σέρο».