Απίστευτο! Ο πιο fail τραυματισμός σε αγώνα μπάσκετ (video)

Δείτε τον απίστευτο τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο Σάσα Κιλέγια Τζόουνς σε αγώνα για το πολωνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Όλα είχαν σχεδόν τελειώσει, με τον Βρετανό ψηλό να αποφασίζει να βάλει το κερασάκι στην τούρτα στο παιχνίδι της MKS Dabrowa Gornicza με την Τορούν. Η ομάδα του νικούσε με 99-94 και με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν πήγε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Όχι μόνο δεν κάρφωσε την μπάλα, αλλά γλίστρησε κι “έσκασε” άτσαλα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μην πατήσει ξανά παρκέ για τη φετινή σεζόν.

Δείτε τον απίστευτο τραυματισμό του:

Sacha Killeya-Jones of MKS Dabrowa Gornicza done for the season for this…. 😳😳pic.twitter.com/gB2NtH57Na@Via @bartekwodecki