Ένα πολύ περίεργο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Άστρα με τη Σέπσι για το πρωτάθλημα Ρουμανίας.

Με το παιχνίδι να μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο παίκτης των γηπεδούχων, Ρομάριο Μόισε, βρήκε κινητό στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

Η αναμέτρηση διεξαγόταν χωρίς κόσμο στις κερκίδες, πράγμα που σημαίνει ότι το κινητό δεν θα μπορούσε να ανήκει σε κάποιον θεατή. Το πιο περίεργο, όμως, ήταν ότι κανείς δεν το παρατήρησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Τα μέλη των ομάδων ακόμα θα πρέπει να… αναρωτιούνται τι έχει συμβεί.

Δείτε το αστείο περιστατικό:

The best video in the history of football. Forget about the goals.

Astra’s Moise found a PHONE on the pitch, in the 80th minute of a game played with no fans in the stands. Nobody knows who it belongs to. Romanian football is just amazing. pic.twitter.com/PyOkNFY6DF