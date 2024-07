Απίστευτος Ρόι Κιν: «Έκοψα το τσιγάρο 11 ετών για να γίνω ποδοσφαιριστής»

Ο Ρόι Κιν συνηθίζει να γίνεται… viral για τις ατάκες του στις εκπομπές που συμμετέχει ως σχολιαστής ποδοσφαίρου και η νέα του δήλωση για το τσιγάρο είναι πραγματικά απίστευτη.

Μαζί με τον Γκάρι Νέβιλ, ο Ρόι Κιν συμμετέχει στην εκπομπή Overlap και εκεί οι δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κλήθηκαν να απαντήσουν για τη διοργάνωση που τους έκανε να θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα.

Αμφότεροι απάντησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, με τον Κιν όμως να δίνει μία “τρελή” απάντηση. «Το 1982 ήμουν 11 ετών, παίζαμε με τους φίλους μου ποδόσφαιρο και καπνίζαμε. Θυμάμαι να λέω τότε, το κόβω, παιδιά, θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής».

“We’d have the odd cigarette.”



