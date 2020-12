Απίστευτος Ρονάλντο χάρισε το βραβείο του κορυφαίου της χρονιάς στον Λεβαντόφσκι (video)

Καλύτερος παίκτης για τον 21ο αιώνα -μέχρι στιγμής- αναδείχθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα Globe Soccer Awards, ενώ παράλληλα είχε αποφασιστεί να βραβευτεί και ως ο καλύτερος παίκτης για το 2020, αλλά ο Πορτογάλος σούπερσταρ παραχώρησε αυτή τη διάκριση στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, σύμφωνα με το ιταλικό Tuttosport.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επικράτησε του Λιονέλ Μέσι και του Μοχάμεντ Σαλάχ για την ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς, αλλά και του 21ου αιώνα μέχρι τώρα, στην ψηφοφορία που διεξήχθη στο πλαίσιο των βραβείων Globe Soccer Awards που απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (27/12) στο Ντουμπάι.

Το βραβείο για τον κορυφαίο της χρονιάς όμως πήγε τελικά στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αφού όπως αναφέρει το ιταλικό Tuttposport, ο Πορτογάλος σταρ της Γιουβέντους και ο μάνατζέρ του Ζόρζε Μέντες, εισηγήθηκαν αυτό να καταλήξει στον Πολωνό επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος είχε τιμηθεί με το αντίστοιχο βραβείο της FIFA πριν από λίγες ημέρες καθώς πέτυχε 55 τέρματα τη σεζόν 2019-20 κατακτώντας το τρεμπλ με τους Βαυαρούς.

🇵🇱 Robert Lewandowski is named the Player of the Year for the first time at the #GlobeSoccer Awards 👏 pic.twitter.com/umcqXvpFhY