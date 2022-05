Η Μπανταλόνα επικράτησε της Μπασκόνια στην Ισπανία, αλλά μετά το παιχνίδι, ο…. Ολυμπιακός ήταν ο πρωταγωνιστής, χάρη σε δύο πρώην παίκτες του.

Ο Μπράντον Πολ κατηγόρησε τον Γουέιντ Μπάλντγουιν ότι τον έφτυσε στο δρόμο για τα αποδυτήρια και τον “κατακεραύνωσε” στα social media, αποκαλύπτοντας αντίστοιχο περιστατικό και την περίοδο που ήταν συμπαίκτες στην ομάδα του Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πολ έγραψε στο twitter: «Είμαι επαγγελματίας πάνω απ’ όλα όμως δεν θα αφήσω κάποιον που προσπαθεί να με φτύσει στο πρόσωπο. Κράτησα το στόμα μου κλειστό για τρία χρόνια για αυτόν τον δειλό. Ρωτήστε όποιον θέλετε για τον χαρακτήρα του και θα σας πει. Ρωτήστε όποιον θέλετε από τον Ολυμπιακό του 2019-20. Θα σας πουν αμέσως. Ποντάρω τον μισθό μου. Ακόμα μισώ ό,τι έκαναν στον αδελφό μου, τον Γουίλ Τσέρι όταν ο Μπάλντγουιν του έκανε το ίδιο. Ρωτήστε όποιον θέλετε για αυτό το θέμα. Σε ποια ηλικία σταματάς να τραβάς το χέρι σου στη χειραψία μετά από τους αγώνες; Το μόνο που έκανα ήταν να προσπαθήσω να βοηθήσω αυτό το παιδί. Δεν λέω τίποτα για να σοκάρω. Όταν οι άνθρωποι λένε ψέματα, το κάνουν επειδή φοβούνται και νιώθουν ευάλωτοι ή χρειάζονται κάτι. Σταμάτησα να λέω ψέματα, έχω ωριμάσει. Όσοι με έχουν προπονήσει ή έχουν παίξει μαζί μου, γνωρίζουν τον χαρακτήρα μου».

Τις δηλώσεις του Πολ επιβεβαίωσε μάλιστα και ο Τσέρι, ο οποίος φέρεται να απομακρύνθηκε από τον Ολυμπιακό, μετά το εν λόγω επεισόδιο με τον Μπάλντγουιν. “Εντελώς αντι-επαγγελματίας. Όλοι σε αυτή την ομάδα ξέρουν την αλήθεια για αυτόν τον τύπο και η αποδέσμευσή μου δεν ήταν δικαιολογημένη”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

I’m a professional first but I’m never going for another man who tries to spit in my face. — Brandon Paul (@BP3) May 14, 2022

Kept my mouth shut for 3 years on this coward. Ask anyone about his character and they’ll tell you. Ask any single person on ‘19-20 Olympiacos ..they’ll tell you in a heartbeat ..I bet my salary on it — Brandon Paul (@BP3) May 14, 2022

I still hate how they did my brother @willcherry5 when Wade tried him too…ask anyone about that — Brandon Paul (@BP3) May 14, 2022