Στα 36 του χρόνια, ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, καθώς οδήγησε και τους Λος Άντζελες Λέικερς στον τελικό της Δυτικής Περιφέρειας.

Αυτή θα είναι η 11η φορά που ο “Βασιλιάς” θα αγωνιστεί στους τελικούς της Περιφέρειας, ξεπερνώντας μόνος του, 21 από τις 30 ομάδες που συμμετέχουν σήμερα στο NBA.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς κατάφερε να επαναφέρει έτσι και τους Λέικερς στον τελικό, για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του Κόμπι Μπράιαντ από την ενεργό δράση.

