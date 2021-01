Αποκαλύφθηκε το deal που «χάλασε» για τον Χάρντεν (pic)

Ο Τζέιμς Χάρντεν είναι και επίσημα πια παίκτης των Μπρούκλιν Νετς, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε κι ένα ακόμη deal για την απόκτησή του, το οποίο και “χάλασε” την τελευταία στιγμή.

Όπως αποκαλύπτουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς “πίεσαν” για την απόκτησή του και έφθασαν σε συμφωνία με τους Χιούστον Ρόκετς για την ανταλλαγή του Χάρντεν με τους Μπεν Σίμονς και Ματίς Θάιμπελ.

Οι δύο παίκτες ενημερώθηκαν μάλιστα για το γεγονός και ετοιμάζονταν να κάνουν… βαλίτσες για το Χιούστον, όταν τελικά έφθασε μία καλύτερη πρόταση από τους Νετς στο Χιούστον, με τις “ρουκέτες” να την προτιμούν και να ανοίγουν το “δρόμο” για την τρομερή τριπλέτα των Ίρβινγκ, Χάρντεν και Ντουράντ στο NBA.

The Sixers reportedly thought they had a deal for James Harden “done”



(via @PompeyOnSixers) pic.twitter.com/EutNhxaREB