Αποκάλυψη από διεθνή διαιτητή: “Είμαι ομοφυλόφιλος” (pic)

Ο διεθνής διαιτητής, Χάραλντ Χάγκεν αποκάλυψε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος και δέχθηκε “κύμα” θετικών μηνυμάτων από ποδοσφαιριστές και διαιτητές σε όλο τον κόσμο, για το θάρρος της ανακοίνωσης του γεγονότος.

Ο Νορβηγός ρέφερι θεωρείται από τους κορυφαίους στη χώρα του και έχει επιλεγεί να διευθύνει αγώνες και της UEFA, ενώ ήταν “παρών” και στο παιχνίδι της Κρίστιανσουντ με τη Βαλερέγκα, όπου ένας παίκτης της πρώτης αποκάλεσε π@@στ@ τον προπονητή της δεύτερης.

«Ήρθε η στιγμή να πω δημόσια ότι είμαι ομοφυλόφιλος. Μόνο θετικά πράγματα μπορούν να προκύψουν από αυτό. Για εμένα είναι κάτι φυσιολογικό, κάτι από τη ζωή μου», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Χάγκεν, για να ακολουθήσει σωρεία μηνυμάτων υπέρ του από ανθρώπους του ποδοσφαίρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

“Football referee Tom Harald Hagen (42) has received messages from coaches, players, friends and strangers, as well as younger football players after going public with his sexual orientation. He himself is surprised that it has become such a big deal” 🏳️‍🌈 https://t.co/g7FZzwFaO0