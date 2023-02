Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε για 10η φορά στην τεράστια καριέρα του το Australian Open και τα κατάφερε παρότι φαίνεται ότι αγωνιζόταν με τραυματισμό σε όλο το τουρνουά.

Παρότι ο τραυματισμός του αμφισβητήθηκε αρκετά, ο ίδιος ο Τζόκοβιτς τόνισε ότι κάποια στιγμή θα αποκαλύψει το μέγεθος του προβλήματος, αλλά μάλλον τον… πρόλαβε ο Κρεγκ Τάιλι.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Australian Open, υποστήριξε ότι ο Σέρβος τενίστας, «κατέκτησε το Australian Open με διάταση 3 εκατοστών στο δικέφαλο». Παράλληλα τον αποθέωσε για τη νοοτροπία του, σημειώνοντας τα εξής: “Είναι τόσο συγκεντρωμένος στο τι τρώει, τι πίνει, πότε το κάνει, πώς το κάνει. Έχει περάσει πολλά και το να κερδίσει 10 Australian Open, δεν νομίζω ότι θα επαναληφθεί ποτέ. Θα έχει μια σημαντική θέση στην ιστορία του Australian Open”.

