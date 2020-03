Ο Τάκο Φολ μπορεί να μην έχει βρει πολύ χρόνο συμμετοχής στο NBA, αλλά παραμένει ένας από τους πιο διάσημους παίκτες του, λόγω του υπερβολικού του ύψους, αφού βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 26 εκατοστά.

Ο “γίγαντας” των Μπόστον Σέλτικς αποκάλυψε μάλιστα ότι ο περισσότερος κόσμος που τον συναντά, τον ρωτά πως είναι να είσαι τόσο ψηλός και έτσι αποφάσισε να δείξει σε όλους τα βασικά της καθημερινότητάς του.

Από το πρόβλημα στο ντουζ, το αυτοκίνητο και τις… πόρτες μέχρι και η ευκολία στα ράφια, ένα απολαυστικό video δείχνει πως ζει ο Τάκο Φολ των 2,26 μέτρων.

Tacko Fall shows us how life is when you’re 7’5 😦😂



(via @tackofall99) pic.twitter.com/1pL6TijJG3