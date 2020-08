Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είχε καταφέρει την τελευταία δεκαετία να “μαζέψει” τα οικονομικά της και να πρωταγωνιστεί στην Bundesliga, βγάζοντας… υγεία, όμως ο κορονοϊός φαίνεται ότι της δημιουργεί ξανά προβλήματα.

Η κατάσταση με την πανδημία έχει επηρεάσει οικονομικά την πλειοψηφία των ομάδων στην Ευρώπη, αλλά ειδικά στη Ντόρτμουντ οδήγησε σε “εκτόξευση” των ζημιών της στα 44 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε κι επίσημα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,3% στα πρώτα τρία τρίμηνα της σεζόν, αλλά υποχώρησαν κατά 25% στο τελευταίο τρίμηνο λόγω κορονοϊού. Ο Βάτσε πάντως, είχε κι ένα θετικό νέο για τους οπαδούς της Ντόρτμουντ, αφού προανήγγειλε την παραμονή του Σάντσο, που φερόταν μια “ανάσα” από την επιστροφή του στην Αγγλία.

Dortmund's revenue rose by 6.3 per cent in the first three quarters of the season but fell by 25 per cent in the final three months due to Covid-19. In their just-released financial report for 2019/20, the club revealed a net loss of €44 million. #BVB https://t.co/uczjMaHWCY