Η διακοπή της Premier League, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, έχει δημιουργήσει τεράστια οικονομικά προβλήματα σε όλες της ομάδες, οι οποίες δέχθηκαν αρνητική απάντηση και από τους παίκτες στις μειώσεις μισθών.

Μια νέα έρευνα της Sportsmail μάλιστα παρουσιάζει τις απώλειες που θα έχει κάθε μία από τις συμμετέχουσες στην Premier League σε περίπτωση οριστική διακοπής και τα σχετικά ποσά σοκάρουν.

“Μύλος” στην Premier League – Όχι από τους παίκτες σε μείωση 30%

Κι αυτό γιατί οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ και η Λίβερπουλ αναμένεται να χάσουν ακόμη και πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες (ή 113 εκατ. ευρώ) από διαφημιστικά και τηλεοπτικά έσοδα, αλλά και από τα εισιτήρια των αγώνων.

